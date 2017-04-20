有影》訪水手終戰 鈴木一朗開轟了

馬林魚鈴木一朗是大聯盟僅存的高齡野手。(美聯社資料照)

(08:20補充 一朗對150公里速球開轟)馬林魚今面對水手王牌「國王」賀南德茲(Felix Hernandez)，前6.1局就敲出12安，包括2發全壘打，卻只得4分，加上魚軍中繼投手崩盤，終場以5比10落敗。鈴木一朗4打數2安打，9局還敲出陽春彈，為這次造訪西雅圖劃下句點。馬林魚和水手3連戰，只靠陳偉殷拿下1勝。

這是鈴木一朗加入馬林魚後，首次回到老東家水手的主場，這場比賽前，水手還送出限量版一朗「搖頭娃娃」。一朗是先發第9棒、重回熟悉的右外野，他在9局上，相中一顆93哩(約150公里)速球，拉出中右外野的全壘打、本季首轟，讓全場2.7萬名球迷不虛此行。要看一朗開轟有多難？43歲的他，近3年在洋基和馬林魚，各只敲出1轟。

鈴木一朗2001年加入水手，同時包辦新人王和年度MVP，展開大聯盟傳奇之旅，並在水手寫下多項紀錄；2004年單季262安創大聯盟新高，連10年入選明星賽，連10年200安等。一朗闖蕩大聯盟16年，效力洋基、馬林魚前，長達12年待在水手，在西雅圖留下無數回憶。

(中時電子報)