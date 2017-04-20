中國大陸巨無霸核潛艇工廠 首曝光！
中國大陸唯一建造核潛艇的「巨無霸」廠房近日罕見曝光，堪稱是世界最大的渤海造船廠生產最新型的核動力潛艇，而加上正值美國航母於亞太地區動作頻頻、南海及東海爭端也持續著，外界揣測中國大陸曝光核潛艇工廠別有深意。
根據港媒《香港經濟日報》報導，渤船重工的前身為遼寧渤海造船廠，是中國大陸唯一建造核潛艇的工廠，可同時建造5至6艘核潛艇，堪稱世界最大。
報導指出，中國大陸核潛艇建造與航母相同，皆採用分段式模塊建造，除了此次曝光的總裝車間外，廠房內還有耐壓分段製造車間。
據了解，去年8月渤船重工官方首次對外證實，該廠已安裝新型總裝生產線，在當時就被認為是用於開建解放軍最新核潛艇。如今。又再披露新型總裝生產線室內船台車間內部畫面，外界分析，其可同時進行2艘核潛艇的總裝作業，095/096兩型核潛艇將可同時建造，是中國大陸擴大核潛艇產能的重要標誌。
另外，095型是是中國大陸海軍的第三代攻擊型核潛艇，預計將改進艇體設計、裝備泵噴射推進系統，顯著降低噪音，提升匿蹤隱蔽性。
至於096型潛艇，則是解放軍海軍開發的彈道導彈核潛艇，目前中國大陸官方仍未公開它的性能參數。據推測，096型在艇體設計上更加類似於西方彈道導彈核潛艇，值得注意的是，中國大陸同時研製射程可達1萬2000公里的巨浪-3型潛射導彈，兩者搭配將對美國造成巨大威脅。
而美國科技網站《Nextbigfuture》也曾指出，中國大陸目前擁有3條核潛艇生產線，並且已有能力同時開建4艘，意味著解放軍可能在3年內建造10至12艘核潛艇，建設真正具有威懾力的「水下長城」。
(中時電子報)
關鍵字：中國大陸
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