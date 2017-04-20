郭富城大婚 舊愛熊黛林傳罷走婚紗秀
郭富城前日在半島酒店迎娶小他22歲的女模方媛，他不鋪張，只宴請10桌好友，但同一時間舊愛熊黛林卻成為媒體追逐對象，當晚她恰巧也在上海出席與婚紗布置有關的工作，可怎知現在傳出她在後台心情疑似大受影響，罷走婚紗秀，還不辭而別！
熊黛林在城城大婚這天，人則在上海出席婚紗活動，她事後也在網上曬出美美照片，笑容滿面的她，現在卻有人爆料，指她在後台時突然發脾氣離場，加上活動主持人趙琦鑫說可能因為城城同天結婚，她心情不好並不辭告別。
另外也有大陸媒體爆料，表示熊黛林原先要照排程壓軸走秀，並在會後進行媒體訪問，但最後她只在VIP房拍了幾張照片就離開，沒有走秀也沒訪問，遭聯想是不想被問關於郭富城結婚的事；不過熊黛林經紀人反駁以上說法，表示她都有完成工作才離開，沒有不辭告別。
(中時電子報)
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