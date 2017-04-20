敘利亞毒氣攻擊 法：阿薩德政府下令

針對敘利亞化武問題，聯合國安理會曾提出表決，但草案未獲通過。圖為安理會12日的表決情況。（圖／新華社）

敘利亞反政府軍遭到毒氣彈攻擊，造成嚴重傷亡。（圖／美聯社）

敘利亞內戰頻傳，日前再度爆發化學武器事件，西北部伊利卜(Idib)汗謝宮(Khan Sheikhoun)的空襲疑似敘利亞政府軍所為，並在空襲中使用毒氣彈，引起國際譴責。調查這起攻擊的負責人昨（19）日表示，根據化驗結果，證實空襲中確實有使用沙林或類似的毒劑。

敘利亞在4月4日傳出毒氣攻擊，造成至少80人死亡、數百人受傷，其中包含許多兒童。毒氣事件引起國際齊聲譴責，外界普遍認為這是敘利亞阿薩德政府對反政府軍發動的攻擊，美國總統川普並因此對敘利亞發射導彈，攻打敘利亞的軍事基地。雖然阿薩德政府始終否認使用化學武器，稱敘利亞已無化武，但法國外長艾羅（Jean-Marc Ayrault）表示，法國未來幾日將提出證據，證明毒氣攻擊是由阿薩德政府下令。

沙林是一種神經毒劑，可破壞神經系統功能，在人體中具有累積毒性，德國於1938年首次發現，原本是研發新型殺蟲劑的副產物，二戰後作為化學武器產出。雖然敘利亞當局2013年已同意交出化武，但以色列認為該國仍擁有1~3噸的化學武器。

此次事件經過化驗室調查，顯示受害人曾暴露在沙林或類似的毒劑中，聯合國安理會12日針對敘利亞化武問題進行表決，但決議案最終遭封殺。

(中時電子報)