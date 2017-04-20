大雨後人數銳減 網創4字成語酸反年改團體

監督年金改革行動聯盟19日號召群眾，步行至民進黨中央黨部抗議。（資料照,劉宗龍攝）

臉書粉絲頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」昨PO出新詞「雨沖人散」嘲諷反年改團體。(擷取自台灣賦格 Taiwan Fugue臉書)

立法院昨審查年金改革法案，反對年金改革的團體集結立院外抗議，並阻止進入立院的立委及縣市長，爆發零星肢體衝突。不過昨天中午起一場大雨，讓抗議群眾人數銳減，「台灣賦格 Taiwan Fugue」上便PO出新詞「雨沖人散」嘲諷。

反年改民眾昨抗議立法院審查年金改革法案，並阻止立委進立院開會，與王定宇、徐永明等人發生推擠衝突。不料接近中午時下了場大雨，有些抗議民眾沒有準備雨具紛紛走避，大雨過後，抗議人數從原先的500人銳減至不到200人。

曾創造出「妣考邱」、「吳哥哭」等惡搞成語的臉書專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」昨天PO出新詞「雨沖人散」，並解釋反年改聯盟還不到3點就宣布解散，「因為下雨了」，更改編歌手張宇的曲終人散，高唱「我終於知道雨沖人散的寂寞，只有軍公教才懂，你為錢就眼紅，看在我們眼中，我沒有同情的理由」暗諷反年改團體。

對此，網友紛紛回應「這些人只是為了享樂、悠活、錢不夠花，真是自取其辱」、「這些是天之嬌子啊」、「抗議的這些人，如果是今天在社會上工作的年輕人，才是真正不能吃苦的一群人」、「草莓最怕風吹日曬雨淋」、「老天爺都看不下去了」、「成語辭典可以讓人家這樣擴充了又擴充、擴充了又擴充的嗎？你們有想過小學生們的感受嗎？ XDD」。

(中時電子報)