大雨後人數銳減 網創4字成語酸反年改團體
立法院昨審查年金改革法案，反對年金改革的團體集結立院外抗議，並阻止進入立院的立委及縣市長，爆發零星肢體衝突。不過昨天中午起一場大雨，讓抗議群眾人數銳減，「台灣賦格 Taiwan Fugue」上便PO出新詞「雨沖人散」嘲諷。
反年改民眾昨抗議立法院審查年金改革法案，並阻止立委進立院開會，與王定宇、徐永明等人發生推擠衝突。不料接近中午時下了場大雨，有些抗議民眾沒有準備雨具紛紛走避，大雨過後，抗議人數從原先的500人銳減至不到200人。
曾創造出「妣考邱」、「吳哥哭」等惡搞成語的臉書專頁「台灣賦格 Taiwan Fugue」昨天PO出新詞「雨沖人散」，並解釋反年改聯盟還不到3點就宣布解散，「因為下雨了」，更改編歌手張宇的曲終人散，高唱「我終於知道雨沖人散的寂寞，只有軍公教才懂，你為錢就眼紅，看在我們眼中，我沒有同情的理由」暗諷反年改團體。
對此，網友紛紛回應「這些人只是為了享樂、悠活、錢不夠花，真是自取其辱」、「這些是天之嬌子啊」、「抗議的這些人，如果是今天在社會上工作的年輕人，才是真正不能吃苦的一群人」、「草莓最怕風吹日曬雨淋」、「老天爺都看不下去了」、「成語辭典可以讓人家這樣擴充了又擴充、擴充了又擴充的嗎？你們有想過小學生們的感受嗎？ XDD」。
(中時電子報)
文章來源：台灣賦格 Taiwan Fugue
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。