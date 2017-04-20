美媒稱中國在創新領域將打敗美國
《今日美國報》日前刊登保羅·戴維森(Paul Davidson)文章《為何中國正在創新方面打敗美國》，內容寫到過去十幾年來，美國在失去工廠和就業機會上，輸給中國，但仍然維持著全世界發明新產品並將其商業化的領先者。但如今，這個頭銜也遭到削弱、連帶影響經濟。美國努力發明新技術，中國及其他國家則將這些想法轉化為商業產品，從中受益。
保羅寫到雖然美國仍在研發總投資方面高居榜首，2015年支出5000億美元，可是波士頓諮詢公司日前發表研究結果顯示，兩年前中國在研發後階段的支出已悄悄超越美國，而研發後階段是將發明轉化為商業產品。
以目前的支出增長速度來看，到2018年，中國在這一至關重要的研究後階段的投資規模將達到美國的兩倍，即6580億美元，下滑趨勢給美國經濟造成了重大打擊，美國過去十年間，每年失去數以百億美元計的製造業產量。
美國擁有許多突破性技術，如平板顯示器、手機、筆電和太陽能電板，卻笨拙地將其開發讓給了其他國家，尤其是中國和日本。雖然美國總統川普注意縮小美國的貿易逆差，可提出的預算方案將大幅削減用於研發的聯邦資金，等於潛在扼殺美國製造業就業機會的主要來源。
另外，波士頓諮詢公司報告指稱，過去十年，中國的研發開發階段的規模每年增長20%，而美國僅增長5%。近至2004年，美國支出規模是中國的4倍。
(中時電子報)
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