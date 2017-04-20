文博會》上班族抒壓有新招！黃子佼用「只租不賣」的XX激創意
薪水不調、物價漲漲漲！一例一休後，很多東西都漲價了，上班族叫苦連天！此外，通訊軟體盛行，24小時都可能收到老闆的Line，上班族要隨時待命，加班成家常便飯！要如何抒解上班壓力呢！連續3年擔任文博會大使的「黃子佼」告訴你！
演藝圈雖不景氣，然黃子佼憑著幽默口才、專業主持技巧，這些年往來兩岸三地受到廣大粉絲歡迎，雖工作忙碌，但佼佼不嫌累，有可愛女友孟耿如相陪外，對佼佼而言，藝術品就是他排解工作壓力的最好良伴！
昨（19日）佼佼應文化部「藝術銀行」之邀，來文博會展區導覽《上班自由式─找到幸福的7種可能》，透過他幽默風趣的講解，讓參與者更瞭解當代藝術。佼佼與現場貴賓一起從生活化的視角欣賞每件展出的作品，分享工作中的藝術經驗與驚喜，並在現場造句牆留下「當工作是一種樂趣…」的接龍想像。
「想到綠色，你會想到什麼？」佼佼一導覽，就給大家一個「大哉問」？過去台灣人想到綠色可能是環保、民進黨，然現在想到綠色，可能第一印象就是「Line」。而對上班族而言，最惱人的莫過於下班時間接到長官的「關切訊息」。
明天就要提案了，idea都還想不到？快到下班時間了，工作還沒做完，誰去接小孩！信用卡帳單截止日期快到了，口袋空空怎麼辦？這年頭上班族的壓力還不小，要如何抒解呢？
喜愛當代藝術的佼佼有新招！就是辦公室、生活空間中多放置些藝術品！沒有創意怎麼辦？辦公桌「越亂越」有解！「身在全球工時排行第5高的台灣，打造幸福的工作環境、建立富有創意的生活風格，是否更成為一種工作必需？」藝術銀行本次也與集品文創（Design Butik）品牌合作，將台灣藝術創作與設計家具相互融合，呈現各種內化的生活態度。
此次展覽展出藝術家王晧廷、余昇叡、李明道、李政勳、張育嘉、郭佩奇、陳宗勳、陳怡潔、蕭筑方、蘇子涵等人也到場支持，與參觀者近距離互動交流。
本次展覽精選12位臺灣藝術家共17件各類媒材的作品，提出7種工作情境：「當工作是一種樂趣，…」、「靈感總在分心後？」、「愈亂愈有創造力？」、「大腦健康操」、「喝的不只是咖啡，更是人脈」、「靈光一閃造句牆」及「選我！選我！工作中的那些小事」投票區等，透過有趣的展覽策畫為上班族抒壓。
值得一提的是，除這些展品創意備受好評外，事實上，數位化時代來臨，藝術市場也有新機制，「藝術銀行」的崛起讓喜愛藝術的朋友能近距離接觸藝術之美！不需昂貴的收購價，您也可將這些極富巧思的展品「租回家」！或是將這些藝術品多元再利用，製作成各式文創商品發揮其價值！
藝術銀行營運至今進入第4年，已收藏1600多件台灣藝術家作品，透過租賃流通，展示於公共空間，鼓勵用藝術刻劃舒適有感的環境，為企業機構建立風格形象，與大眾產生更多聯結及溝通。
當藝術的價值更直搗企業品牌、組織的營運範疇，它就不再只是可有可無的裝飾品，而是工作中強而有力的催化劑，更是生活中重要的關鍵角色。當工作是一種樂趣，上班就是自由式，更是幸福進行式！4/19～23在松山文創園區，來藝術銀行展區遇見「幸福的7種可能」。
《上班自由式─找到幸福的7種可能》
時間：106/4/19（三）-4/23（日）10:00-18:00（4/23僅開放至17:00)
地點：2017台灣國際文化創意博覽會 松菸展區北側製菸工廠
(中時電子報)
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