斥資千萬改裝　礁溪長榮鳳凰BUFFET餐廳「食力」大增

礁溪長榮鳳凰酒店館內〈桂冠〉自 助餐廳斥資1500萬元全面換裝，並新增中島型「日式海鮮區」，提供各式在地海鮮生魚片與握壽司。（圖／姚舜攝）

礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉Buffet的「亞洲料理區」，除有〈蜜汁松阪豬〉、〈玫瑰油雞〉等港式燒臘，並有〈古早味滷豬腳〉、〈麻辣咖哩魚蛋〉、〈紅燒香菇燉牛腩〉等菜餚可無限取食。（圖／姚舜攝）

「甜點區」內的甜點有：瑪德蓮、迷你蒙布朗，以及馬卡龍等法式經典甜點，使〈桂冠〉自助餐廳「美味即戰力」大增。（圖／姚舜攝）

〈韓式水梨醬烤牛腹肉〉的肉質富油脂且柔嫩多汁，口感與風味不輸頂級牛排。（圖／姚舜攝）

可任意取食的〈炙烤鮭魚握壽司〉，油脂欲化、形色粉嫩誘人。（圖／姚舜攝）

礁溪長榮鳳凰〈桂冠〉自助餐的「日式海鮮區」，有各式蝦蟹貝與生魚片，展現「壯盛軍容」。（圖／姚舜攝）

全新出擊的長榮鳳凰「桂冠」BUFFET餐廳， 每個餐期在日料海鮮區都可可以見「廚師片魚秀」。（圖／姚舜攝）

「玫瑰油雞」的香氣獨特，雞肉肉質軟嫩滑口。(圖／姚舜攝)

鰹魚生魚片兩吃，展現「桂冠」自助餐廳廚藝團隊的用心與功力。（圖／姚舜攝）

全新改裝的〈桂冠〉自助餐廳，增加了現場烹調的炭烤爐、鐵板煎台區，宛如「迷你開放式廚房」，客人可現場看到廚師烹調料理過程。（圖／姚舜攝）

礁溪長榮鳳凰〈桂冠〉自助餐新增了〈韓式海鮮煎餅〉、〈韓式辣醬豬肋排〉、〈韓式烤烤五花肉〉等韓式料理，圖為〈韓式辣炒年糕〉。（圖／姚舜攝）

「麻辣咖哩魚蛋」的麻辣湯，是「重慶小天鵝麻辣鍋」廚藝團隊客座時傳授的配方。（圖／姚舜攝）

新改裝的〈桂冠〉自助餐廳，每個餐期提供至少5種不同的新鮮現打果汁。（圖／姚舜攝）

「甜點區」 除傳統法式甜點，並有諸如〈巧克力盆栽〉等創意甜點。（圖／姚舜攝）

新飯店一家一家開，宜蘭觀光飯店市場進入新競爭時代，故為強化「食力」，位在礁溪的長榮鳳凰酒店農曆年後斥資1500萬元改裝館內原本即頗有口碑的〈桂冠〉自助餐廳，並參考台北City Hotel自助餐廳的集客亮點，除強化海鮮陣容，並導入開放式廚房概念，增加現場烹調作業區，如今餐廳改換裝完成，以全新面貌出擊，卻未調漲訂價，午餐每人880元+10%，晚餐每人980元+10%。

為炒熱買氣，礁溪長榮鳳凰酒店並將於5月4日起至5月23日止的春季線上旅展，限時推出平日雙人自助午餐券，每張1288元，並可享「買10送1」優惠，對照餐檯上菜式與訂價，CP值很高。

休閒度假飯店的餐飲美食水準向來不易與位在城市的國際觀光飯店並論，除蘭城晶英酒店以「櫻桃烤鴨一鴨多吃」在市場闖出名號，也很少有客人衝著美食而前往度假飯店者。但是以一流服務被Trip Advisor評為「2017台灣前25大飯店」，並得到Hotels Combinde「2017全球旅宿卓越大獎」的礁溪長榮鳳凰酒店，始終堅持致力提升館內各餐廳餐飲菜餚水準，並陸續請到北京〈全聚德〉與重慶〈小天鵝〉廚藝團隊客座，並定期推出新菜單或舉美食節，希望為來到礁溪的客人創造美好味覺體驗。

鑑於國人就是喜歡菜式多樣紛陳，且可以吃到飽的自助餐，長榮鳳凰酒店面對新手加入市場競爭，決定從硬體著手，為館內〈桂冠〉自助餐廳進行開幕營運至今最大的規模的換裝，這一改，改出了新意，試營運期間並使客人滿意度又向上提升。

全新的〈桂冠〉自助餐廳，取餐動線煥然一新，取餐檯經重新規畫有：「燒烤區」、「鐵板煎檯區」、「亞洲料理區」、「日式海鮮區」，以及「甜點區」。在導入開放式廚房概念後，除補菜速度更快更有效率，客人並可在現場看見廚師烹調料理過程，並與廚師互動。

以中島概念設計的「日式海鮮區」，是〈桂冠〉自助餐廳改裝後的一大亮點，該區除供應魚、蝦、蟹、貝，以及生魚片和握壽司與散壽司，挾靠近漁港地利優勢，每天並採購旗魚、鰹魚、海鱺等新鮮漁獲，廚師每個餐期都會在現場表演「現殺秀」，眼見為憑、新鮮看得見。

〈桂冠〉自助餐這回改裝，在「甜點區」也費功一番心力規畫。現場除供應巷諸如：〈馬卡龍〉、〈瑪德蓮〉、〈蒙布朗〉、〈烤布蕾〉等經典法式糕點，〈巧克力盆裁蛋糕〉則展現廚師創意。而為避免客人挑精撿瘦的「翻攪」，破壞了甜點精緻的形色，所有甜點都採個人化份量製作，搭配透明玻璃櫃呈現，使全區宛如一精緻的甜點店。

高規自助餐廳必有燒臘與Roast Beef，〈桂冠〉沒有忽視這重點，在「港式燒臘區」有〈北京烤鴨〉、〈蜜汁松板豬〉與〈玫瑰油雞〉以饗食客。Roast Beef則是以〈韓式水梨醬燒烤牛肉〉，滿足牛肉控的口腹之欲。這塊由廚師在現場厚切給客人享用的牛肉，是將油脂豐富的牛腹肉先用韓式水梨醬醃漬後，再以高溫爐烤，成菜後形色誘人，肉質鮮嫩直逼高檔牛排，單吃此肉就已「回本」。

韓式料理正在流行，故〈桂冠〉自助餐廳也推出了很多韓式料理，其中包括有〈韓式辣味炸雞〉、〈韓式辣炒年糕〉、〈韓式海鮮煎餅〉、〈韓國烤烤五花肉〉，以及〈韓式海鮮煎餅〉等，而以宜蘭米取代糯米與雞腿肉、人參、紅棗、枸杞一起煲製的〈土俗村參雞湯〉，也很值得一試。

以牛骨熬製湯頭，再現燙美國牛肉片的〈現燙牛肉湯〉，湯頭鮮甜、肉質柔嫩，有台南府城牛肉湯的底蘊。而〈麻辣咖哩魚蛋〉則是以〈重慶小天鵝〉傳授的麻辣湯頭與廚師調配的咖哩醬調和後煮魚蛋（即魚丸），味道甚佳，雖是香港街頭小食，卻更令人見獵心喜。

以休閒度假飯店的自助餐而言，〈桂冠〉餐廳改裝後確實「食力」大增，而礁溪長榮鳳凰酒店砸大錢為餐廳改裝並在菜餚上推陳出新，除展現該飯店致力奠定「美食度假飯店」的雄心與決心外，也為礁溪飯店市場美食大戰開了第一槍。

(工商)