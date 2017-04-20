CAPUTO盃披薩大賽 26歲鄭羽辰奪冠
台灣最大型的披薩比賽「CAPUTO披薩大賽」18日登場，結果年僅26歲的微風廣場Rosmarino料理長鄭羽辰，打敗中國籍與韓國籍選手，一舉抱走「STG傳統組冠軍」和「創意組亞軍」兩項大獎。微風廣場也決定即日起推出優惠，4月23日前憑微風積點禮遇會員資格到GF樓層享用Rosmarino披薩，都可抵扣會員點數100點、消費現抵100元。
義大利籍評審表示，鄭羽辰之所以奪冠，主要原因在於麵糰發酵、拉皮技術以及烘烤出來的色澤都相當完美，最令評審驚豔是鄭羽辰採用了CAPUTO兩種蛋白質含量較高的麵粉來調和成披薩麵糰，這是連義大利披薩師傅都沒嘗試過的配方，讓評審們眼睛一亮。拿下台灣大賽冠軍後，鄭羽辰即將前往義大利與世界各地近500名披薩職人搶奪世界冠軍殊榮。
微風廣場Rosmarino表示，鄭羽辰雖然年輕，事實上從大二開始就在義大利餐廳打工學披薩，已有6年資歷，期間還曾前往義大利拿坡里在世界披薩拉皮冠軍店中工作一個月，當時每晚至少製作600個披薩，訓練基礎非常紮實。
(中時)
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