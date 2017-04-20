婦人車拋錨雨中徘徊 熱心警慷慨援手解圍
台中市警局第六分局工業區派出所警員陳正益，於日前深夜巡邏時，行經工業區38路148巷口，見1名張姓婦人孤站雨中，寒冷的夜顯得格外徬徨無助，得知婦人的小貨車故障拋錨，正巧手機沒電又未帶錢包，陳員熱心伸出援手解圍。
警方指出，陳員得知事情原委後，立即聯絡拖吊車救援，當時夜深加上地處偏遠，多家拖吊業者均聯絡不上或不願前來，經過員警不斷努力，終於有業者願意前來幫忙。得知張婦獨居，子女皆在外地工作，平時靠打零工及資源回收維生，生活並不寬裕，難以負擔車子的拖吊費及維修費。
警方表示，陳員知悉張婦的難處後，立即自掏腰包拿出新臺幣2000元援助，張婦卻再三婉拒，員警告知手頭寬裕時再慢慢還錢即可，張婦這才願意接受；約莫1小時後，拖吊車業者到場拖吊故障貨車，考量夜深且婦人無代步工具，張婦也疲憊不堪，便主動送渠回家休息，婦人深深感受到陳員的和善，欣然接受員警的協助。
婦人安全返家後再三感謝員警扶危拯溺的義行，在最無助時遇到人民保母協助，還慷慨解囊，婦人深受感動。警方呼籲民眾，開車出門前應先行檢查車輛狀況，並定期維修保養以策安全。
(中時)
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