女兒清新秀麗 韓總統候選人躍身「國民岳父」
韓國總統大選在即，國民之黨的安哲秀在最近民調的支持率為36.8%，逆轉領先共同民主黨的文在寅32.7%，成為民眾關注焦點。正黨候選人劉承旼則以1.5%殿後，但也搶盡媒體鏡頭，因為他的女兒劉垣曝光了。清新秀麗模樣立即成為鎂光燈追逐對象，老爸劉承旼被加封成「國民岳父」。
劉垣首次在媒體亮相，是今年1月其父親劉承旼宣布競選總統的記者招待會上。隨後，3月28日劉承旼在正黨黨內勝出，被推舉為總統候選人。劉垣再次陪伴父親，亮相全黨大會。這兩次曝光，使得劉垣的照片在韓國媒體網絡上廣為傳播。因其貌美可愛，又酷似韓國女演員李妍熙，經媒體曝光後迅速在韓國網路上走紅，已成為很多年輕人心中的新偶像。
(中時電子報)
文章來源：《環球網》
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