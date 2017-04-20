吉特聯手布希 搶買馬林魚

洋基傳奇球星吉特。(美聯社資料照)

美國媒體今天報導，洋基傳奇球星吉特(Derek Jeter)、佛羅里達州前州長傑布布希(Jeb Bush)的團隊，已經決定聯手來買下馬林魚。如此一來，原先有3組買家，已減為2組，吉特和傑布布希，要和紐約金融投資家羅斯鮑姆(Wayne Rothbaum)進行最後對決。

(中時電子報)