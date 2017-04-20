完全不像孕婦！Baby被爆代孕
Angelababy今年升格新手人母後，不少人都好奇她與老公黃曉明的寶貝兒子長相，而她懷孕期間與孕後身材始終纖細，就有人好奇Baby是否找代孕，沒想到中國第一狗仔卓偉就在網上透露「是『親生』的！」兩個引號更引人遐想，逼得Baby工作室不得不出面闢謠。
卓偉除了爆料外，現在也都會不定時在網上回覆網友的提問，就有人問及Baby因為懷孕期間完全不像孕婦、產後也完全沒有該休息的樣子，還有人認為平時如此高調的黃曉明，居然一次都沒曬過孕肚照，Baby就被質疑是「代孕」！不過卓偉回覆時卻說「據我所知不是，是她『親生』的！」
但這一說法卻更讓網友引來無限想像，Baby最後也透過工作室發出聲明，表示「傳聞就是謠言，感謝卓老師前半句的澄清，但並不接受後半句打引號的惡意引導。轉發超過五百，是要負法律責任哦！」更如法炮製說「我們是真的『愛您』！」反駁傳聞。
(中時電子報)
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