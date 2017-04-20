全國調酒暨烘焙大賽亞餐再獲佳績
亞洲餐旅學校學生參加第十七屆杜康盃全國調酒大賽暨第九屆德麥大仁盃全國烘焙大賽榮獲一銀一銅及十七項佳作表現優異，再獲佳績。
亞洲餐旅調酒社同學參加由中華民國國際調酒協會與大仁科大主辦的第十七屆杜康盃全國調酒大賽，一年級張嫚君同學在開始學習花式調酒僅短短數月時間，初試啼聲即奪得花式組銀牌，實屬難得。其他參賽同學亦榮獲了十七項佳作獎，表現優異。
更難能可貴的是烘焙社林子鈞與菰信瑋參加由德麥食品公司與大仁科大主辦的第九屆德麥大仁盃全國烘焙大賽，兩位大男生是第一次參加全國性的比賽，在五小時中必須製作出一款以台灣農產品製作的麵包與兩款餅乾伴手禮，並規定不得使用氫化油脂、小蘇打、泡打粉及化學澎大劑等添加物，與平常上課練習時大不同。
兩人發揮巧思，以自己喜歡吃的台灣豌豆製作出豌豆造型與豌豆口味的豌豆麵包，不僅外型可愛引人注目，外皮的抹茶搭配豌豆果泥的內餡更是絕配。兩款餅乾伴手禮，一鹹─甜，鹹餅乾結合異國香料咖哩與本土香料蒜頭及培根強烈風味再以巧克力的甜味去中和，可謂甜鹹恰到好處。甜餅乾將餅乾做成老少咸宜的棒棒糖形狀，以白巧克力搭配酸梅粉，酸甜的中和，吃起來爽口回甘，別有一番風味。
兩位大男生獨到的創意，初次出賽即獲得評審的青睞及試吃評審們的肯定，豌豆麵包榮獲全國第三，餅乾更獲得最具市場潛力伴手禮獎，一鳴驚人，令人刮目相看。
指導老師陳永富表示，這種大型學生組比賽，除比基本烘焙技能外，可以看到許多年輕人不一樣的創意，像林子鈞與菰信瑋兩位同學製作的伴手禮，現場就有廠商詢問未來是否有生產銷售的可能性，對學生而言這是最大的激勵與肯定。
(中時)
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