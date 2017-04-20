拖客下機風波 聯航將在美眾院交通委員會作證

聯航班機。(美聯社)

美國聯合航空(United Airlines)今表示將會就4月9日發生的亞裔醫生遭拖下機一事，出席美國眾議院交通運輸委員會的會議並作證。

在4月9日當天聯航一架欲從芝加哥機場出發的班機滿載，但當乘客都就座後，聯航空服員突然宣布開始將4名乘客趕下機，其中越南裔醫生David Dao因為拒絕下機而遭到機場安檢人員拖行、頭部撞到扶手，出現腦震盪、鼻子流血以及斷兩顆門牙的慘狀，他的遭遇也引發全球憤怒。事發後一度傳出趕課下機的原因是因為機票超賣，但最後卻被發現是因為臨時要安插4名聯航員工上機。

據路透社(Reuters)報導，眾議院小組發言人Justin Harclerode並未透露誰將會被傳喚為證人，會議的舉行時間也尚未公布。聯航發言人Megan McCarthy則表示該航空期待和委員會碰面，並分享各種議題，以及關於顧客方面的事務，她不願透露聯航哪位員工將出席作證。

在周五前該航空公司也必須回答美國參議院商業委員會，對這事件提出的疑問。該委員會也要求芝加哥航空局就不同的詢問提供答案， 因為是該局雇用機場安檢人員的。

聯航本周發表第一季收入報告時，執行長奧斯卡·穆尼奧斯(Oscar Munoz)再度為這事件向Dao和乘客道歉。該航空公司已因此停止兩項政策，其中一項就是請警員將乘客趕下超賣的班機。穆尼奧斯雖在事件爆發沒多久就公開道歉，但卻被發現在內部信件中指控Dao出拳攻擊警員，引發眾怒，聯航股價大跌，而且其他乘客的影片證實穆尼奧斯說的並非事實。

目擊這個事件的其他乘客也表示，當Dao醫生被要求下機時，他多次指控他之所以被選為要下機的人，是因為航空公司歧視他是華人。在這件事在美國社群媒體上引發軒然大波後，越南和中國的網民也呼籲將拒搭聯航。聯航高層已經為此走訪芝加哥中國領事館，了解這件事情可能引發的負面影響。聯航和中國航空有合作關係，在中美航線中聯航也占了約20%的運輸量 。

(中時電子報)