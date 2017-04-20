夏天待冷氣房最乾爽？妙齡女子臉無暇卻滿身紅疹！

不知長時間待在空調環境中，肌膚水份蒸散速度急增，更易引發皮膚過敏、紅疹現象。（達志影像／shutterstock提供）

冷天才有肌膚乾癢問題，熱天不用保濕？醫師強調，夏季女性常見前胸、後背、手臂、臀部邊緣的紅色小丘疹和紅斑，正是皮脂膜被破壞後，進而產生的「類過敏」危機！過去人們會認為「夏天待冷氣房最乾爽」，然殊不知長時間待在空調環境中，肌膚水份蒸散速度急增，更易引發皮膚過敏、紅疹現象。

開業皮膚科醫師莊詠婷，4、5月份只要天氣開始回暖，門診人數就會開始增加。以診所門診為例，最近就明顯發現，病患人數比平時暴增1、2成之多，加上這陣子因天氣冷熱變化較大，引起四肢皮膚起紅疹、紅斑等過敏症狀而求診的人數，比平常增加近2成。

很多人以為氣溫高、潮濕，皮脂腺分泌功能旺盛，就放棄身體肌膚保溼。殊不知當肌膚缺少水份時，皮脂膜屏障功能受損，容易引發毛囊阻塞或發炎反應。尤其發癢後搔抓情形嚴重，若破皮後造成細菌入侵，受感染後更可能造成長期發炎或色素沉澱等肌膚問題。

醫師提醒，若皮膚已經有紅疹、搔癢等慢性發炎狀態，很容易因為反覆的搔抓，再度傷害肌膚表皮，造成肌膚的保濕能力反覆惡化。診間有一女子，臉部皮膚保養得當，肌膚光滑又水嫩，但衣服一掀開，發現前胸、後背、臀部周圍都有紅疹，不但影響美觀，甚至部分紅疹還因搔抓造成潰爛，也造成該名案例夏天連短袖都不敢穿。

醫師表示，不管季節冷熱，都需加強肌膚保濕，若還怕太滋潤或黏膩可以選擇質地輕透的水感乳液。若已有紅疹、搔癢的肌膚，要舒緩肌膚發炎狀態及減低癢感則需要更有效的方式。

什麼是暖天「類過敏」呢？醫師表示，冬季肌膚表皮乾燥情況明顯，因此多會注重保濕。當天氣逐漸回暖時，氣候炎熱、潮濕、大量流汗和紫外線，容易刺激皮膚，此時若又做出錯誤的保養習慣，就會造成皮脂膜危機！

醫師指出，當皮脂膜受損時，缺少屏障保護下水份易蒸散，肌膚防禦力大幅下降，更容易形成敏感、乾燥等問題。若導致皮脂分泌失常，就會有紅色丘疹和搔癢的紅斑產生。

因天氣冷熱變化較大，引起四肢皮膚起紅疹、紅斑等過敏症狀而求診的人數，比平常增加近2成。（達志影像／shutterstock提供）

【暖天3大錯誤身體保養】

1.擦保濕產品太黏膩，不想保濕

暖天大家保養以美白、防曬、鎮定機能為主，不注重保濕功能；也由於保濕產品含保濕因子及油脂，但若質地太過厚重，就容易讓人覺得黏膩不想擦，造成肌膚保濕不足。

2.待冷氣房最乾爽

「冷氣房」正是暖天肌膚保水度比冷天還低的元兇！尤其現代人普遍待在空調的時間近10-15個小時，長時間待在空調環境中，肌膚水份蒸散速度急增。

3.徹底清潔才清爽。

當天氣潮溼、流汗量大時，多數人洗澡時會用強力去油的產品，或是結合去角質的清潔用品進行清潔；但過度的清潔，也會洗去保護肌膚的皮脂，造成保護能力喪失。

(中時電子報)