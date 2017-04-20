「我沒有朋友！」 美無伴北極熊心碎而死
「熊」蓋寂寞！美國聖地牙哥海洋世界傳出動物死亡消息，北極熊森扎（Szenja）於18日意外身亡，不少網友認為，森扎是因為同伴被園方帶走，抑鬱寡歡導致食不下嚥，最終走向死亡。
森扎是一頭1995年出生於德國的母熊，兩歲的時候被聖地牙哥海洋世界買下而來到美國。據《東網》報導，森扎原本和同伴雪花（Snowflake）住在一起，但雪花2月底被送往賓州匹茲堡一間動物園，兩位「熊麻吉」被迫分別，沒想到竟從此永別。飼養員稱森扎過去一週都沒有好好吃飯，網友得知消息後，認為森扎是因為被迫與雪花分開，共處20年的朋友突然不見，森扎可能傷心過度才沒有食慾，或者以絕食方式向園方表達抗議。
據當地媒體報導，對於森扎過世的消息，聖地牙哥海洋世界表示不捨，網友也紛紛表達悼念。根據科學家分析，野生北極熊的平均壽命大約25歲，圈養北極熊能活得較久，甚至可達40歲。若說好奇心可以殺死一隻貓，「寂寞」或許能殺死一頭熊。
(中時電子報)
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