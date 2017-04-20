暴力小英嚴辦年金抗爭 葉毓蘭酸民主法治國家壯舉

抗議民眾以肉身阻擋進入立法院的公務車。（資料照，張鎧乙攝）

監督年金改革行動聯盟為捍衛權益，發起「夜宿圍城」行動，昨包圍立法院與綠委發生推擠。回應年改，蔡英文總統向軍公教說謝謝但嚴辦暴力。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭認為，看惜字如金的小英總統終向軍公教說謝謝，但是立刻翻臉譴責暴力，且執政還不到周年，只要被認定是黨國餘孽，殺無赦！這是在民主法治國家前所未見的「壯舉」，葉毓蘭坦言「笑不出來」。

回顧2008，民進黨舉辦「嗆馬圍陳(當時任海協會長陳雲林)」遊行，抗議馬英九對中國自降國格、壓制民眾表達意見的權利，遊行過程發生流血衝突，而剛接任民進黨主席的蔡英文遭指煽動群眾、造成暴力事件，因此被稱「暴力小英」。

現在，監督年金改革聯盟號召軍公教「夜宿圍城」抗爭，立法院不但使用拒馬、蛇籠將四周包圍的水洩不通，更出動大批警力戒備。年改成員後與綠委等發生推擠事件後，蔡英文終於發聲向軍公教人員說謝謝，但對於以暴力方式阻止立委、官員等進入立法院開會的脫序行為，警方一定會嚴辦。

看到小英總統終於向軍公教說謝謝，但是立刻翻臉，譴責暴力，葉毓蘭坦言笑不出來，並認為蔡英文執政還不到周年，國民黨、救國團、婦聯會慘遭抄家滅族，就連從來不談論政治的中廣音樂網都被毀屍滅跡，這是在民主法治國家前所未見的「壯舉」，只要被認定是黨國餘孽，殺無赦！

葉毓蘭認為「淺顯易懂的，退休軍公教已經被當權者認為是國民黨的不當黨產了，這樣的『處理』已經夠仁慈了！」他說太陽花是民主英雄，就是民主英雄，他說退休軍公教是暴徒，就是暴徒！

太陽花學運佔領立法院行動，發生員警、民眾受傷，近期法官卻以「公民不服從」的理由，判決攻占立法院的太陽花學運學生無罪。葉毓蘭無奈要退休軍公教，掂掂自己的分量，「公民不服從」不可能適用啦！在他們眼裡，你們這群米蟲，哪配叫做公民！

(中時電子報)