WHA邀請函不樂觀　衛福部長：沒收到也會去

衛福部長陳時中表示，無論有無收到WHA邀請函，都會率團前往，並跟大會表達我國立場。（倪浩倫攝）

第70屆WHA世界衛生大會將於5月22日於瑞士日內瓦舉行，我國去年在網路報名截止當天、5月9日才收到邀請函，創下史上最遲紀錄，今年則尚未收到邀請涵，且情況較去年「更不樂觀」。衛福部長陳時中今表示，無論最終是否收到邀請函，他都將率團出席，親赴大會表達我國立場，以及宣傳台灣對國際醫療的貢獻。

立院衛環委員會今就「我國參與今年世界衛生組織年會預備工作進度」，邀衛福部、外交部、國發會報告並備質詢。外交部指出，目前世界衛生組織WHO秘書處尚未就製發我國邀請函事件作最後的決定，我駐日內瓦持續跟WHO秘書處清楚表達我國政府「希望在過去8年專業、務實、有貢獻參與WHA的基礎及成果上，第9度出席WHA的立場」，盼WHO基於全球共同防疫的必要和衛生安全的考量，儘速寄發致我出席WHA的邀請函。

WHA去年網路報名截止日為5月9日，我國也遲至當日上午才收到邀請函，創下史上最遲紀錄；今年年網路報名截止日為5月8日，至今仍尚未收到邀請函。陳時中強調，外交部已持續對外聯繫，並請友邦和理念相近國家採取行動助我，同時我國政府已就各種狀況作出備案，無論最終是否收到邀請函，他都將率團前往日內瓦，並赴大會表達我國立場、以及宣傳我國對國際醫療的貢獻。

陳時中進一步強調，目前衛福部仍秉持專業參與原則，積極進行與會的各項準備工作，除了部長在大會5分鐘的發言，尚有團員在技術性委員會的發言，包括緊急衛生事件管理、衛生人力全球策略、抗生素抗藥性計畫、國際衛生條例實施作為、流感大流行準備、偽劣藥及缺藥管理、促進移民健康、全球疫苗行動計畫、非傳染病疾病防治、失智症照護、終結兒童肥胖、嬰幼兒營養、暴力防治、菸害防制、預防聽力損失、青少年健康等聯合國永續發展目標（SDGs）議題。

(中時)