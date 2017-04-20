《時來運轉》眉角-林博泰：「籃球特尾樂」210元抱回80萬高額獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

「籃球特尾樂」只要猜中籃球比賽隊伍得分的個位數就中獎，中1尾獎金7倍、中2尾獎金70倍、中3尾獎金700倍、中4尾獎金高達7,000倍，非常適合喜歡以小博大的消費者，今年以來彩迷頻頻中大獎，1/1-4/1三個月的時間7,000倍的頭獎開出14次，平均1個禮拜1次，3月底高雄大寮區投注站有位彩迷用110元「包牌」2至4尾再「加購」100元的4尾，抱回高達80萬元的獎金。

(圖/台灣運彩提供)

這位幸運的消費者在3/23(四)選了「76人Vs.雷霆」及「活塞VS.公牛」2場比賽，以號碼「7、2、5、7」猜76人得分的個位數字7、雷霆2、活塞5及公牛7，先「包牌」2尾、3尾及4尾共11個組合(C4取2＋C4取3＋C4取4＝6＋4＋1＝11)，增加中獎的機會，每組合10元共110元，再額外「加購」1張100元的4尾，加大中獎的倍數，比賽結果「97：122」及「95：117」，得分的個位數字「7、2、5、7」全數命中，「包牌」中獎102,200元(2尾獎金：60元X70倍＝4,200元、3尾獎金：40元X700倍＝28,000元、4尾獎金：10元X7,000倍＝70,000元)，「加購」100元的4尾中獎700,000元(100元X7,000倍＝700,000元)，合計抱回802,200元獎金。

(圖/台灣運彩提供)

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「籃球特尾樂」可以自己選號，也可以交給電腦幫你自動選號，「包牌」1～4尾增加中獎機會的同時也可以「加購」高頭獎倍數的4尾玩法，加大可能中獎的金額，美國職籃目前正進入季後賽，觀看緊張刺激的比賽前不妨買張「籃球特尾樂」，也許您就是下一個中7,000倍高額頭獎的幸運得主。

(中時電子報)