桂田酒店推出『松葉蟹腳』吃到飽
桂田酒店阿力海(ALiHi)百匯自助餐廳，搶攻全台五星級飯店澎湃海鮮吃到飽自助美食，6米5超大海鮮餐檯每日超過20道生猛海鮮，19日起推出的日本三大名蟹之一的「松葉蟹腳」。
阿力海餐廳陳清泉主廚表示「松葉蟹腳」吃法很簡單，不需蘸取任何醬汁，剝開蟹腳殼，直接就口吃下肥美彈牙的蟹肉，回甘之餘已有足夠的鹹味，是最能品嚐蟹肉甜美的食感及風味，「松葉蟹腳吃到飽」限定活動即日起供應至至5月31止。
桂田酒店張煜焜總經理表示，阿力海還有許多口碑人氣料理輪流供應，如「清蒸花蟹」、「法式焗烤明蝦」、「味噌小龍蝦湯」、「北海道嫩煎干貝」、「現煎沙朗骰子牛肉」、「比目魚鰭邊肉炙燒壽司」等，以及各式新鮮時魚等、異國風情的巴西窯烤無限量供應多款手工Pizza、炙燒握壽司、各式串燒等超人氣餐單無限量供應、澎湃豐盛的生猛海鮮吃到飽，開放式取餐檯供應多達200餘種，還有各式生機蔬食，讓味覺與視覺都得到絕對的滿足。
張煜焜總經理熱情邀請消費者蒞臨台南館-阿力海百匯自助餐廳一起來大快朵頤。
(中時)
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