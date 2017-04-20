晚上騎車不安全 鼓山警免費安裝自行車燈

鼓山警分局18日深入轄區，舉辦治安座談會。（警方提供）

鼓山警分局18日深入轄區，舉辦治安座談會。（警方提供）

鼓山警分局18日深入轄區，舉辦治安座談會。（警方提供）

鼓山警分局18日深入轄區，舉辦治安座談會。(警方提供)

常以腳踏車代步的民眾普遍未裝車燈，晚上騎車易發生危險，高巿警鼓山分局18日在轄區民族里辦公室舉辦治安座談會，免費替民眾安裝前後車燈，減少事故發生。分局長林新晃表示，由於民眾對於中低價位且老舊的單車標碼意願不高，以致查獲自行車竊案後無法順利連絡上失主，透過治安座談深入社區的機會，也順便替民眾施作自行車防竊標碼。

(中時)