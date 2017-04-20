單純吸毒除罪否 司改國是會議今論戰

司法改革國是會議第五分組今日上午召開第四次會議，將研議緝毒政策與毒品重刑化等議題，初步建議對於單純施用毒品者以保安處分為法律效果，並避免一罪一罰，是否針對吸毒行為除罪除刑，預料成為今日會議焦點。

第五分組的工作小組日前開會，另初步決議建請行政院設置毒品防制基金、成立藥癮者中途之家，並針對單純施用毒品者設計多元處遇。

國是委員、宜蘭監獄管理員林文蔚主張，應檢討單純施用藥物全面除罪除刑，無傷害性或低度傷害性的藥物除罪化。林認為，首要釐清是藥物成癮是病人還是犯罪者？若施用藥物是重大公共衛生政策，則單純施用藥物則應全面除罪除刑化，另無傷害性或低度傷害性的藥物，例如大麻之除罪化。

基隆地檢署檢察長陳宏達則認為，法院應設置《毒品法庭》，確立《以人為本》方向，落實《多元處遇》保安處分，但刑罰仍為最後手段，不應率予除罪化。

陳宏達指出，反毒工作是現代文明最困難的挑戰之一，需要更智慧多元的方案，不可能靠目前「觀察勒戒」、「緩起訴（戒癮治療）」、「起訴判刑」三擇一直線式處理，需要全新多元的保安處分機制。

陳宏達建議，多元的處遇手法包括自費門診、住院到監護治療，亦可能是觀護追蹤、諮商或就業輔導、罰款、社會勞動或短期監禁，或由戒癮治療醫療體系資源提供替代療法、門診治療、團體治療、個人心理治療，另鼓勵民間、宗教或其他專業團體參與戒毒工作，以適用不同的戒毒需求，將是亟待強化的戒毒政策取向。

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(中時)