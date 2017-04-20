驚！以軍稱阿薩德還有好幾噸化學武器
日前敘利亞總統對平民發動化學武器攻擊，造成90 人喪命，引發美國總統川普不惜在與中國國家主席習近平首次會面的同時，還一邊派美艦以59枚戰斧飛彈回擊，可見這起化武攻擊平民事件，造成全球人民憤怒和恐慌，但是根據以色列軍方評估，敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)的軍事部隊手中，仍握有好幾噸的化學武器!
根據《路透社》(Reuters)報導，以色列和其他各國共同譴責敘利亞總統阿薩德對平民發動攻擊的事件，法國外交部長埃羅(Jean-Marc Ayrault)表示，未來幾天法國情報單位將會提供這起攻擊事件的證據。
以色列高級軍官日前在簡報中表示，阿薩德勢力的手中依然握有「好幾噸的化學武器」，據當地媒體報導，不具名的軍方人士稱，數量至少高達3噸之多。然而，敘利亞早在2013年美俄協議中，就已同意銷毀該國的化學武器。
敘利亞總統在本月4日於當地依德利省(Idlib)，以沙林或類似的違禁毒氣，殘殺平民，是近年來最嚴重的化武攻擊，同時引起全球領導人的高度關注。
(中時電子報)
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