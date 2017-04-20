北韓嗆每週每月每年射 陸媒擔心這一點
北韓副外交部長韓成烈（Han Song Ryol）日前嗆聲，要「每週每月每年」射飛彈，擺出沒在怕你美國的強硬姿態；大陸媒體指出，沒有人會懷疑金正恩與北韓的決心，想要「每週每月每年射」或是「天天射」都不是問題，只不過有個前提：乾癟錢包裡銀彈夠嗎？。
大陸人民日報海外版微信帳號《俠客島》貼出評論文章，指出北韓最能恫嚇國際的武器就是「核導彈」。4月15日北韓「太陽節」，北韓舉行了史上最大規模的閱兵。
此次閱兵展示了56枚不同類型的導彈，其中「北極星-1」型潛射彈道導彈，以及改進版的「北極星-2」型陸基彈道導彈，均為首次展示。其射程在1500-2000公里，可覆蓋目前美軍在東亞地區的主要基地，並可從中朝邊境地區打擊日本全境，對美日構成極大戰略威懾。
而壓軸戲登場的，就是載著兩套巨大洲際彈道導彈發射筒的十六輪運輸車，從其燃料性質和彈體長度等綜合研判，射程可能為1 -1.1萬公里，能從北韓打到美國任何地方，並可搭載1噸的核彈頭。
《俠客島》指出，這或許就是韓成烈敢嗆聲「每週每月每年」射的底氣所在。不過，韓國國防網路專家李日宇(音)表示，閱兵式上展示的武器有可能只是虛張聲勢；北韓問題專家查德·奧卡羅爾也表示，此次展示的新型洲際彈道導彈應該只是概念模型，因為其前端「顯然搖晃了」。
《俠客島》說，姑且不論北韓副外交部長信口開河、「撐死不要錢」的訛詐功夫，北韓癟癟的財政腰包根本無法支撐昂貴的火箭遊戲，就是真的計畫進行導彈發射，成功率能有多大，可想而知。
(中時電子報)
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