全壘打告別水手球迷 鈴木一朗也不信

鈴木一朗用全壘打在水手球場劃下完美句點。(翻攝馬林魚推特)

(10:46補充 一朗再回水手球場的幾個可能)可能是生涯在水手球場最後一個打席，鈴木一朗居然敲出全壘打，「看到球飛過牆外，我必須捏捏自己，以確保真的發生了。」連一朗本人都難以置信，ESPN.com 在賽後訪問鈴木一朗。

「這是我的最後一個打席，顯然是最後機會，來了一記偏高速球，那是我喜歡的位置。」當時一朗相中93哩(約150公里)速球，拉出中右外野的全壘打。一般認為，這會是一朗在水手球場的最終戰、最後打席，但一朗不認為如此，他希望未來還能在這裡出賽。

一朗上次在水手球場開轟是5年前，也就是2012年4月18日。一朗闖蕩大聯盟16年，其中長達12年待在水手，之後轉戰洋基和馬林魚。這次馬林魚和水手3連戰，是難得的「跨聯盟」大戰，43歲的一朗未來想在水手球場出賽，除非他轉隊，或馬林魚和水手在世界大賽碰頭。

當然，還有一個可能，鈴木一朗下季繼續在大聯盟奮戰！

(中時電子報)