全壘打告別水手球迷 鈴木一朗也不信
(10:46補充 一朗再回水手球場的幾個可能)可能是生涯在水手球場最後一個打席，鈴木一朗居然敲出全壘打，「看到球飛過牆外，我必須捏捏自己，以確保真的發生了。」連一朗本人都難以置信，ESPN.com 在賽後訪問鈴木一朗。
「這是我的最後一個打席，顯然是最後機會，來了一記偏高速球，那是我喜歡的位置。」當時一朗相中93哩(約150公里)速球，拉出中右外野的全壘打。一般認為，這會是一朗在水手球場的最終戰、最後打席，但一朗不認為如此，他希望未來還能在這裡出賽。
一朗上次在水手球場開轟是5年前，也就是2012年4月18日。一朗闖蕩大聯盟16年，其中長達12年待在水手，之後轉戰洋基和馬林魚。這次馬林魚和水手3連戰，是難得的「跨聯盟」大戰，43歲的一朗未來想在水手球場出賽，除非他轉隊，或馬林魚和水手在世界大賽碰頭。
當然，還有一個可能，鈴木一朗下季繼續在大聯盟奮戰！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。