中視《60分鐘》物流革命 誰是職場新貴？!

沛華物流集團創辦人林光瞄準東協市場

物流新革命創造許多就業機會 司機肩負更多挑戰

線上家具商自組車隊配送 掌握物流衝出高業績

全虹智慧物流協理張志成強調 分析銷售資料讓效率倍增

電商龍頭拚物流 台灣物流開拓南向市場

做生意掌握商機，金流和物流都是關鍵，全球電商龍頭包括阿里巴巴和亞馬遜，都把「物流」視為下波決戰重點，誰掌握物流就具優勢！嘉里大榮物流董事長沈宗桂直言：「未來亞馬遜用無人機把貨送到你家屋頂，物流變成直接從製造端到消費者，沒有中間第三者剝削，製造商可直接看訂單數量製造。」新一波物流革命，台灣有無機會？沛華物流集團創辦人林光強調：「南向十加六國是新興市場，阿里巴巴送貨前端的空運和海運，就是我的核心！」

物流革命創就業機會 司機肩負業務職責

物流革命創造更多就業機會！新竹物流全台50個營業所，一天處理40萬件貨物，以往被視為高工時、高密集勞力的貨運司機，有新的角色定位，新竹物流副營運長李正義強調：「我們司機叫SD，也就是Sales Driver，要推銷他的服務品質，跟客戶互動要更深入，這是個供應鏈競爭，如何在最短時間內送貨到消費者手中。」

大數據智慧疊貨排單 最短時間有效率送貨

司機不只是司機，善用大數據智慧疊貨和排單，找出最有效率的物流路徑，新竹物流業務處長張聰海直言：「透過掌上型PDA註記貨物優先配送順序，若一台車節省20分鐘疊貨時間，我全省有2500個司機，乘起來可以省很多時間。」物流司機企圖以IT新貴的嶄新面貌，創造台灣另一波經濟奇蹟！

物流業成本占電商大宗 家具電商組車隊親送

電商和物流，密不可分，物流費用占電商成本大宗，有業者乾脆自己養車隊，2006年成立的東稻家居是線上最大家具商，2016年營收達4億！之前商品熱銷，物流配送卻無法跟上，讓他們決定自己搞定物流，東稻家居副總陳冠豪直言：「電商做家具若沒有運送車隊很難經營，因為大型家具多放一天，就是增加成本。」家具電商從搬運，組裝到設計一條龍服務，用品質衝出業績！

智慧物流彙整銷售資料 熱銷滯銷一目了然

資訊系統是現代化物流的中樞神經，也是產業競爭的關鍵，像高端3C產品或時尚精品，需要專業倉儲與配送，智慧物流和精品倉儲應運而生！全虹智慧物流倉儲儲貨格小、配送自動化、揀貨包裝搭配電腦影像、商品進出都要刷條碼，方便系統運算管理！全虹智慧物流公司協理張志成表示：「我們會彙整三個月來銷售資料，告訴客戶未來七天要做什麼安排，對物流中心而言，也可以把熱銷品放在最快出貨位置。」高端商品包裝過程，透過即時影像傳輸給消費者，縮短供應商和消費端的距離，也節省物流人力和時間，效率倍增。

「物流革命 誰是職場新貴?!」完整內容請鎖定4月22日(六)下午1點及4月27日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)