蔡依林遭飆罵「臭女人」 她淡定2字神回

蔡依林被罵臭女人，她仍淡定回應。（圖／本報系資料照片）

蔡依林被網友飆罵，搞笑回應。（圖／取自微博）

天后蔡依林（Jolin）自從宣布今年不出專輯後，她工作依舊滿檔，但天后做自己，接代言、拍廣告，不推新歌就是不推，讓死忠粉絲等得焦急，沒想到竟有人在網上罵她「臭女人」，就是要逼她出專輯，沒想到竟釣出蔡依林霸氣神回！

有大陸網友實在等不到女神出專輯，在網上氣罵「到底出不出專輯啊？等死人了臭女人！」沒想到這句看似激動飆罵的話語，竟釣出蔡依林本尊，她淡定神回「不出！」笑壞網友。

還有網友嗆蔡依林是「台灣女騙子」，但她還搞笑回覆「啦啦啦啦啦啦」，讓開罵的網友反而因為被「翻牌」而感到興奮，甚至有人說這就是「路轉粉」的最佳例子！

(中時電子報)