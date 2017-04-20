向美軍購提F-35？ 馮世寬：會表態

民進黨立委羅致政20日在立法院外交及國防委員會質詢。（姚志平攝）

國防部長馮世寬答詢。（姚志平攝）

民進黨立委羅致政今在立法院外交及國防委員會質詢指出，漢光33號兵推想定有驗證F-35戰機，詢問是否有籌獲意願？國防部長馮世寬答詢說，依據敵情發展，有此考量，這是選項之一。

羅致政也追問，目前有無主動向美方提出需求？馮則表示，因為美方相關官員尚未到位，7月應該會再與美方充分溝通。羅也再度確認，下一次軍購採買清單是否會納入F-35戰機？馮則稱，「我們會表態（需求）。」

(中時)