落櫻繽紛好浪漫！新北賞櫻期限快到！土城賞花捷運可到
搭捷運賞櫻花、落櫻落櫻繽紛好浪漫！受暖冬影響，今年櫻花普遍晚開，往年花期最晚僅到3月下旬至4月初，今年則延至4月下旬仍有櫻景可賞，愛花的民眾可以把握今年最後機會，利用本周末前往土城區希望之河或三芝區三生步道。
土城區希望之河是個搭乘捷運即可賞到美麗櫻花的景點，櫻花沿著蜿蜒的河邊木棧步道種植，因分枝較低，可以貼近櫻花拍照，最佳賞花期預計到本周末。
民眾可搭乘捷運至海山捷運站3號出口或者搭乘公車656、985、藍41於海山捷運站下車，沿海山路步行至裕民路55巷口，約3分鐘即可到達。
三芝區三生步道的吉野櫻從步道入口就以粉嫩迎賓，到本周末仍是前往賞花的好時機，民眾可以順著溪旁步道健行，可放鬆心情邊賞花邊運動，並感受當地的農村氣息，是周末一遊的好去處。
新北市政府綠美化環境景觀處歡迎愛花的民眾，可加入臉書粉絲團「賞花賞螢快報」，可以更快速的獲取花訊，也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各種開花資訊及照片，提供愛花同好們更即時、更詳盡的賞花情報。
(中時電子報)
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