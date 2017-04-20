不知悔改！毒蟲交保後再犯 遭逮又進牢籠
高市仁武分局鳥松分駐所所長紀淑如率警員19日凌晨1時在鳥松區中正路上巡邏時，見一輛對向車道龜速行駛，形跡可疑，上前盤查，發現駕駛鍾姓男子（50歲）有多次毒品竊盜前科，另同車乘客經查為47歲周姓男子(賭博詐欺前科)，2嫌自願配合警方檢查車上物品。
員警發現副駕駛後座置物袋內塞滿了毛巾及雜物，警方將全部物品拿出後，發現一包二級毒品安非他命藏於毛巾內，鍾、2嫌坦承是毒品安非他命(重36.34公克)，但辯稱不知道毒品安非他命為何於車上，雙方互推諉毒品均不知為何人所有，警方遂將2人帶回分駐所偵辦 。
鍾嫌辯稱不知情外，直呼很倒楣，下午才因毒品通緝案從法院出來而已，晚上又要進去。警方表示，鍾、周2嫌共處同車，持有大量毒品，辯稱毒品是自己要吸食之用，顯然不合常理，全案訊後依毒品危害防制條例意圖販賣而持有罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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