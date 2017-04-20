金正恩的秘密 北韓鬼城金剛山

近日英國《每日星報》（Daily Star）則公布了一組照片，曝光遭到北韓遺棄的神秘鬼城金剛山（Mount Kumgang）的內部景象。(翻攝自每日星報)

北韓金剛山（Mount Kumgang）原本是一個知名觀光景點，但在2008年被永久性關閉，而近日英國《每日星報》（Daily Star）則公布了一組照片，曝光遭到北韓遺棄的神秘鬼城金剛山（Mount Kumgang）的內部景象，並指出，這是「北韓領導人金正恩最不希望人們所看到的景象」。

英國《每日星報》報導，近來北韓局勢緊張升溫，美國揚言要攻打北韓，若美軍真的出手工入北韓，發現的第一座城鎮將是靠近北韓非軍事區的金剛山。

據悉，在1988年北韓向南韓遊客開放旅遊，而南韓現代集團（Hyundai）為了取得享有50年的獨家經營權，先向北韓政府支付了10億美元，之後又在這面積500平方公里的景點，花費了4億美元天價，打造了溫泉浴場、酒店、高爾夫球場等，在短短4年內約有200萬南韓遊客來訪。

自從2008年遭到關閉以來，金剛山已經變成一座鬼城。(翻攝自每日星報)

但在2008年發生南韓遊客在金剛山觀光區內旅遊時遭到北韓士兵槍擊兩次，並當場死亡，事件發生後，南韓遊客立即暫停到金剛山的旅遊，而該景點也遭到北韓永久性關閉。

報導指出，北韓控制了整個景點，導致許多家庭與親人離散。據悉，在此之前，北韓和南韓民眾能夠使用這個景點，作為一個安全的聚會場所，與失散的親人會面。

但自從2008年遭到關閉以來，金剛山已經變成一座鬼城。如今，這裡是一片荒涼，散布著數十座被遺棄的建築，目前僅少數西方遊客獲准訪問該地區。

(中時電子報)