NBA》雙槍貢獻63分 巫師獵殺老鷹2比0

火爆脾氣的沃爾(左)不但攻下32分，還怒嗆裁判，幫助巫師擊敗老鷹，系列賽2比0領先。(美聯社資料照)

華盛頓雙槍俠沃爾32分、5籃板、9助攻，畢爾31分，兩人合計貢獻63分，帶領巫師109比101獵殺老鷹，系列賽取得2比0。

巫師靠著第二節的28比19攻勢，半場打完取得51比43領先優勢，老鷹在第三節展開反擊，米爾沙普與薛洛德強攻得手，單節打出35比23攻勢，逆轉超前，決勝節，沃爾、詹寧斯與畢爾接連破網，4分鐘內打出12比4攻勢，最後38秒取得106比98領先，老鷹無力回天，只能帶著敗戰命運返回亞特蘭大，備戰接下來的兩場主場比賽。

此役有一個小插曲，首節雙方攻防相當激烈，裁判哨音此起彼落，兩隊共被吹了16次犯規，沃爾在一次突破時沒有吸引裁判的哨音，因此手指著裁判破口大罵。

巫師除了雙槍表現出色外，中鋒葛泰14分、10籃板、5記麻辣鍋，替補的詹寧斯挹注10分；老鷹米爾沙普27分、10籃板，薛洛德23分，小哈達威19分，深陷犯規麻煩的霍華僅有6分、7籃板。

(中時電子報)