I級艷后直播月賺20萬 洪蓉自曝愛搓姊妹奶

「 I級艷后」洪蓉透露自己泡湯的怪癖，竟是搓姊妹的奶，引人無限遐想。(取材自洪蓉臉書)

拍攝電玩廣告出道、原藝名馬友蓉的女星洪蓉，不僅臉蛋艷麗，更因一對豪乳被封為「I級艷后」，受到眾多粉絲擁戴，然其實她的演藝之路曾遭逢低潮，直到近年受邀擔任直播主，上網跟粉絲互動，才又從谷底爬起，且收入相當可觀，平均能月入20萬，且不需要過度裸露，讓她得以多收起一點性感，跟粉絲分享自我。

據《蘋果日報》報導，洪蓉表示開始直播平台工作後，近來覺得負擔最大的就是眾人總愛問她的「尺寸」，讓她曾崩潰向網友大喊：「請不要每天問我上圍是多少？負擔會不會很大，每天要回答200次，若是你會不會崩潰 ？」，也透露收入穩定後，如今正學吉他，還苦練鋼琴，不為賺錢，只為了一圓歌手夢，希望能出一張個人專輯。

上圍驚人的洪蓉，透露自己其實很喜歡泡湯，但卻越來越少泡，因為姊妹們都嫁人了，沒人陪她，她又不敢跟男生泡，「跟異性泡，一泡就出事」，至於有沒有想過也走入婚姻？她則說自己恐婚，可能得存錢存到能自給自足，才會考慮嫁人，因為不想靠男生養，她還透露泡湯惡趣味，就是搓姊妹的奶，理由是姊妹們超愛摸她的，因此「不甘示弱也會摸回去」，至於之前她曾經拍過2本寫真集，目前都已絕版，洪蓉有意再拍第三本嘉惠粉絲，但希望能出國拍攝，好展現自己的另一面。

(中時電子報)