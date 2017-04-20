在地人推薦！桃園農博順遊4玩法 賞桐花吃客家菜

2017桃園農業博覽會將在本周日4月22日起至5月14日登場，近日園區正加緊趕工，活動佔地面積近30公頃，以繽紛草花打造巨型花藝造景。(圖/簡怡欣攝)

4月底到5月初是桃園油桐花開季節，目前楊梅山區已可見部分油桐花開。(圖/簡怡欣攝)

2017桃園農業博覽會將在本周六4月22日起至5月14日登場，近日園區正加緊趕工，農博展區佔地面積近30公頃，結合桃園在地特色規劃4大主題；而活動期間也將是賞油桐花的季節，當地社區大學以「輕旅行．低碳遊」打造最在地的綠色旅遊觀光遊程，推出4條一日農博樂逍遙遊，串起農博會場周圍特色景點，讓遊客1小時內就能感受桃園的不同特色觀光面貌。

桃園農業博覽會園區佔地面積約30公頃，結合桃園在地特色規劃植物地景專區、多元文化專區、在地生活專區、科技永續專區等4主題8展區，展現有機農業和青年農業等新農業，並鏈結綠能產業和植物工廠等在地產業，整合埤塘文化、社區營造及農業再生機制。

2017桃園農業博覽會以農田結合桃園在地特色打造4大主題8展區，入口即可見長60公尺的「守護大地」巨手草花裝置，象徵農夫溫暖付出的雙手。(圖/簡怡欣攝)

桃園觀新藻礁是國內最具規模的藻礁群，長達2、30公里，可觀察潮汐帶多樣生物。(圖/簡怡欣攝)

而桃園農博試營運期間，活動也以農博為中心推出4路線綠色輕旅行，除了遊覽農業博覽會，也將走訪楊梅、新屋、觀音、中壢等特色景點，如農情秘藝-綠色走廊鐵馬行走進埔頂社區、范姜老屋，體驗米苔目DIY；梅境之旅-桃園桐花古道將漫步在桐花步道、百年保甲古道，體驗有機蔬菜採摘。

另珍愛藻礁- 生態驚豔之旅將走訪桃園海岸線，從白沙岬燈塔到全台灣最大藻礁群的觀新藻礁，認是千年藻礁、菟葵、酋婦蟹等生態；守護濕地- 認識候鳥前往被國際鳥盟評為重要野鳥棲地的許厝港濕地，一睹黑面琵鷺、唐白鷺、黑嘴鷗、小燕鷗等候鳥，以及走訪蘆竹坑口彩繪村、首座以機能性紡織品為主題的觀光工廠等，體會桃園生態、文人、產業之美。農博輕旅行在試營運期間於每周末六、日舉行，平假日也開放學校、社區、企業包團出遊，體驗桃園綠色觀光特色。

(中時電子報)