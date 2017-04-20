行賄大陸官員300萬人民幣可辦學？ 3騙子被起訴

何姓男子與馬姓妻子、林姓友人3人，向劉姓台商佯稱受國民黨榮譽主席連戰委派，掌管國民黨100億美元「民族基金」，只要劉拿出300多萬人民幣行賄大陸官員，可協助劉在大陸河南省興建學校，詐騙劉人民幣350萬、約1700多萬元台幣。台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪嫌起訴何、馬、林3人。

起訴書指出，何、馬、林3人知悉前醒吾科大董事長顧懷祐曾與大陸河南省政府簽署意向書，計畫在河南省洛陽縣興辦從幼兒園至職業學校之多層級學校，顧的友人劉男則負責招商及募集資金。

但顧懷祐2014年1月疑因久病厭世輕生，該項辦學計劃宣告終止，何男2014年3月在大陸深圳向劉男誆稱，他是國民黨民族基金的監察人，受連戰委派，負責保管國民黨100億美元民族基金。

何男詐稱，若劉可以拿出300多萬人民幣行賄大陸河南官員，他可將民族基金轉存劉男的銀行戶頭內，製作劉男擁有100億美元資金證明，再將該資金證明交予友人林男代為操盤，由林男向投資公司申請投資額度及操作，賺取利潤後即有資金運用，劉就可在大陸河南省興建學校。

何男為了取信劉，偽造香港匯豐銀行出具2014年5月100億美金的不實櫃位存款單影本，劉誤認後，自2014年5月至7月，在深圳分別匯款4筆金額共350萬人民幣至何男指定戶頭內。

何男一方面寫承諾書表示收到300萬，另簽立55萬借據及1750萬台幣的本票，給劉男的陳姓友人作為擔保。

何男確認收到350萬人民幣款項後，即在香港皇后大道的匯豐銀行2樓交付100億美元櫃位存款單、結餘證明書給劉男，2015年9月劉男委託律師向匯豐銀行查詢，才發現存款單係偽造的，且何男先前提供的本票亦未兌現，劉男憤而報警提告。

(中時)