室內野餐夯 台限定「PRIMAVERA春日花園雙人午茶」來了

全新「PRIMAVERA春日花園雙人午茶」每日限量20組，4月28日起現貨供應，內含手工餅乾、沙拉、義式烤麵包、迷你鹹點、酥炸點心、甜點、飲品與閃亮柯維諾氣泡酒，雙人套餐售價1980元（未含10％服務費）。（徐力剛攝）

「迷你松露牛肉堡」外型小巧，十分受到女性消費者喜愛。（徐力剛攝）

義式烤麵包包括「生火腿佐義式莎莎醬」、「燻鮭魚佐青醬」及「新鮮水果佐奶油乳酪核桃醬」3種、多重滿足。（徐力剛攝）

準備美味餐點、酒與三五好友一同野餐，實為人生樂事。百年米蘭甜點品牌COVA以「義式慢活野餐」為主題，4月28日推出台灣限定「PRIMAVERA春日花園雙人午茶」，室內也能優雅享受下午茶。

全新「PRIMAVERA春日花園雙人午茶」，內含手工餅乾、沙拉、義式烤麵包、迷你鹹點、酥炸點心、甜點、飲品與閃亮柯維諾氣泡酒，一次多重滿足。烤麵包系列有「燻鮭魚佐青醬」、「生火腿佐義式莎莎醬」及「新鮮水果佐奶油乳酪核桃醬」，特選3種醬料製作，多層次口味變化可見主廚用心。

套餐人氣單品「迷你松露牛肉堡」以特選牛肉製作漢堡排，佐以松露醬與起司提味，一口咬下可感受肉排扎實口感，後勁松露香氣直衝腦門，起司奶香濃郁，令人吮指回味，特製迷你size十分受女性消費者喜歡。

酥炸點心包括「薯條」、「炸蝦」與「炸莫札瑞拉起司球」3項，主廚特製炸蝦搭配酸奶醬料享用，無油膩感。甜點部分COVA提供20種迷你甜點選項，可依喜好任選5款。COVA獨家引進的「閃亮柯維諾氣泡酒」不可錯過，此款酒帶有濃郁花果香氣與滑順氣泡感，令人難忘。

(中時)