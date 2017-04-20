室內野餐夯 台限定「PRIMAVERA春日花園雙人午茶」來了
準備美味餐點、酒與三五好友一同野餐，實為人生樂事。百年米蘭甜點品牌COVA以「義式慢活野餐」為主題，4月28日推出台灣限定「PRIMAVERA春日花園雙人午茶」，室內也能優雅享受下午茶。
全新「PRIMAVERA春日花園雙人午茶」，內含手工餅乾、沙拉、義式烤麵包、迷你鹹點、酥炸點心、甜點、飲品與閃亮柯維諾氣泡酒，一次多重滿足。烤麵包系列有「燻鮭魚佐青醬」、「生火腿佐義式莎莎醬」及「新鮮水果佐奶油乳酪核桃醬」，特選3種醬料製作，多層次口味變化可見主廚用心。
套餐人氣單品「迷你松露牛肉堡」以特選牛肉製作漢堡排，佐以松露醬與起司提味，一口咬下可感受肉排扎實口感，後勁松露香氣直衝腦門，起司奶香濃郁，令人吮指回味，特製迷你size十分受女性消費者喜歡。
酥炸點心包括「薯條」、「炸蝦」與「炸莫札瑞拉起司球」3項，主廚特製炸蝦搭配酸奶醬料享用，無油膩感。甜點部分COVA提供20種迷你甜點選項，可依喜好任選5款。COVA獨家引進的「閃亮柯維諾氣泡酒」不可錯過，此款酒帶有濃郁花果香氣與滑順氣泡感，令人難忘。
(中時)
關鍵字：PRIMAVERA春日花園雙人午茶、野餐
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。