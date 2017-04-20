以茶寵愛媽咪　TWG Tea推全新母親節套餐

TWG Tea母親節套餐，主餐「香煎時令海魚佐茴香風味黑藜麥與杏仁蘑菇泥」滋味絕佳，此套餐5月5日至14日限期推出，建議售價960元（未含10％服務費）。（徐力剛攝）

套餐甜點「玫瑰和風之茶佐草莓果泥與玫瑰荔枝果泥內餡蛋糕」粉紅色外觀，少女心爆發。（徐力剛攝）

「伯爵普洱茶香巧克力慕斯蛋糕」訂製蛋糕，4月26日至5月14日開放預購，享9折優惠，建議售價980元／6吋、1500元／8吋。（圖片提供／TWG Tea）

「法式伯爵茶」（藍罐）與「伯爵富貴茗茶」（紅罐），建議售價皆為1600元／150g。（圖片提供／TWG Tea）

母親節正逢初春時節，萬物復甦、生機蓬勃，新加坡頂級茶葉品牌TWG Tea看準商機，推出母親節限定套餐、2款蛋糕訂製服務及經典茗茶，喜愛TWG Tea的消費者不可錯過。

「母親節套餐」包括湯品、麵包、主餐、甜點與飲品，5月5日至5月14日限期供應，主餐為「香煎時令海魚佐茴香風味黑藜麥與杏仁蘑菇泥」，新鮮魚肉鬆軟不柴，搭配風乾蕃茄與茉莉茶葉脆片，佐以夜茉莉白茶奶油醬汁，別有一番風味。甜點為「玫瑰和風之茶佐草莓果泥與玫瑰荔枝果泥內餡蛋糕」，入口花朵清香與莓果酸甜口感，讓味蕾煥然一新。建議搭配熱飲「TWG Tea杜拜週末之茶」或冷飲「TWG Tea茉莉香花紅茶」享用。

此次更推出「伯爵普洱茶香巧克力慕斯蛋糕」、「檸檬木紅茶香紅莓慕斯蛋糕 」2款蛋糕訂製服務，4月26日起開放預購（製作期3天），其中「伯爵普洱茶香巧克力慕斯蛋糕」以溫潤普洱佐佛手柑，搭配可可奶油脆餅乾、布朗尼餅乾與榛果奶油製作，甜而不膩口感令人難忘。

TWG Tea推出熱銷商品「法式伯爵茶」與「伯爵富貴茗茶」，「伯爵富貴茗茶」以春摘大吉嶺佐以佛手柑製作，入口茶香濃郁。

(中時)