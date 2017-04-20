北韓核試場 衛星看到異常景象

最新衞星圖片顯示北韓豐溪里核試場有不尋常活動——工作人員在玩排球。(圖/環球網)

專門刊登北韓動態的美國網站「38 North」18日表示，最新衞星圖片顯示北韓豐溪里核試場有不尋常活動——工作人員在玩排球。與外界盛傳即將核試爆應有動員景象大大不同，令美日情報單位摸不著北韓真正意圖。

傳北韓已準備本月進行第6次核試，但在周日攝得的最新衞星圖片顯示，豐溪里核試場有3處地點竟在舉行排球比賽，不似準備核武試爆。「38 North」網站表示，由此可見核試場似乎由如箭在弦回歸到待命狀態。照片的拍攝日期是4月16日，即是「太陽節」（北韓已故領袖金日成105歲冥壽）的翌日。外界曾預料北韓或會在太陽節當日核試，但最終沒有進行。而從衛星照片可見，16日當天在核試場的守衛營地、主要行政區以及指揮中心支援區，都發現疑似有人員在打排球；在指揮中心區域亦疑似拉起了排球網，但未見有比賽進行。

專家估計，這圖片研判有兩個可能性，包括核試場可能進入待命狀態，工作人員比賽排球舒解緊張，只要在平壤一聲令下就可以進行核試；另外則是，北韓可能明知受到監視，故意利用排球比賽擾亂外界研判，而把核試延遲到一個最具政治優勢的時間才進行。

專家指出，衞星圖片仍見到多輛採礦車在核試場北部入口傾倒廢料，估計是開挖核試隧道。

(中時電子報)