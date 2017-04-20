前瞻總健檢 曾巨威：短視投機的政策思維

曾巨威教授批評前瞻計畫缺乏整體效益評估。圖為曾巨威出席財政部「我國股利所得課稅及兩稅合一制度檢討」座談會畫面。（資料照／洪錫龍攝）

前瞻基礎建設計畫今舉辦最後一場公聽會，針對5大項計畫進行全盤討論，國民黨前立委、中國科技大學教授曾巨威批評，不只前瞻計畫缺乏總體效益評估，很多計畫也缺乏可行性評估，他反對透過特別預算進行粗糙的計畫。

曾巨威表示，歷任政府在經濟成長趨緩時，都希望透過增加投資來擴大需求，這樣的模式過度強調需求面，缺乏在供給面改善經濟體質。這樣的模式已變成常態，是一種「短視」跟「投機」的政策思維。

曾巨威質疑，扁政府時期提出5年5千億元的新十大建設，馬政府時期提出4年5千億元愛台12項建設，歷任政府編制特別預算做建設已經成為常態，但是成效如何？

曾巨威接著說，結果顯示，前幾任政府舉債做基礎建設，結果效益都不好，現在蔡政府倉促推出前瞻基礎建設，在推動前瞻計畫前沒有先去評估效益。前瞻基礎建設核訂本3百多頁的報告中，有關效益評估的只有薄薄2頁。

加上8年8千多億的前瞻計畫特別預算，政府舉債已接近上限。曾巨威批評，用特別預算擴大基礎建設，違反財政制度的本旨，特別預算原本是防止預算過度僵化的調劑功能。

(工商)