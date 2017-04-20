NBA》罰單 灰熊教頭罵裁判 綠衫軍後衛比中指

塞爾提克後衛斯馬特在季後賽第二場對著球迷比中指，被聯盟罰2.5萬美元。(美聯社資料照)

NBA聯盟20日連續開出兩張罰單，灰熊總教練費茲戴爾在第二比賽的賽後公開指責裁判執法不公，被罰了3萬美元：塞爾提克後衛斯馬特則是對著球迷比出中指手勢，被罰了2.5萬美元。

領到季後賽第一張罰單的費茲戴爾批評裁判的哨音過於偏袒馬刺，光是里歐納德就在罰球線上罰了19次，比灰熊整隊還要多，我們沒有得到應有的尊重，難道是康利的脾氣太好了嗎？

費茲戴爾砲轟完裁判之後狠狠將手中比摔在桌上起身走人。對於教頭被罰一事，康利表示，這筆罰款將由全隊一起付，不會讓教練付半毛錢。

塞爾提克第二戰不敵公牛，斯馬特在第四節於三分線外失手，臉面無光的他竟然對著場邊球迷比出中指，總教練史蒂文斯被問及這件事的時候表示，如果是事實就不可原諒，果不其然，聯盟立刻開出罰單。

(中時電子報)