借鏡國外催生經驗 藍委：設家庭日提早下班
我國去年生育率僅1.1，慘居全球倒數，衛福部日前成立「少子化辦公室」因應，今赴立院報告進度。藍委陳宜民表示，衛福部提出的報告，多是以長遠為考量，但缺乏短期即可見效的方案，應就年輕人不願生的情形，作深入的調查和研究。他舉國外為例，分別有鼓勵度假、送家電送車、提早下班等方案來催生。
衛福部今就「少子化辦公室政策目標設定及分工規劃進度」赴立院報告進度，但提出的9大重點，多僅為強化現有資源。陳宜民表示，改善薪資結構、友善職場、家庭觀念改變等大家認為能改善少子化的方法，多非短期能改善，可借鏡一些同樣低生育率的國家經驗，「衛福部提的解決方案都是老梗，毫無創新。」
陳宜民舉丹麥、新加坡、韓國、俄羅斯、法國為例。丹麥發現，懷孕婦女當中有超過10％是在度假時懷孕，故和旅行社合作，推出「度假生小孩」；韓國將每月其中一周的周三撥為「家庭日」，要職工提早下班回家，增加做人機會；俄羅斯獎勵國慶日生出寶寶的家庭電冰箱、汽車；法國每名新生兒可領導台幣3萬元的獎勵，有薪產假長達4個月，婦女生育前6個月~孩子6歲前，每個月可領新台幣6000元，孩子在20歲前皆享有生活津貼。
陳宜民說，新加坡除了由政府資助糖果公司、發起民眾在國家之夜「努力做人、讓愛國情懷爆發吧」，住宅方面也降低單人房的數量比例，提高小家庭的數量比例，藉此提高生育意願，由於該國民眾常與家人同住、或住房空間過小，甚至還鼓勵車震來刺激生育率。
(中時)
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