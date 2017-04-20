不滿女友分手 男百通無聲電話恐嚇「情敵」被訴

39歲黃姓男子，不滿女友與他分手，懷疑女友另結新歡，卻誤認陳姓男子是情敵，竟在9天內打了上百通的無聲電話給陳，另多次發送電子郵件恐嚇陳「讓你失去這個工作」、「找黑道讓你難看」，台北地檢署今依恐嚇危害安全罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，黃男因女友與其分手而心有不甘，誤認女友與陳男交往，自去年12月5日至14日止，白天深夜不分時段，打了上百通的電話給陳，並在陳接通後立即掛斷或故意不出聲。

另黃男多次發送電子郵件給陳，揚言「工作、家庭你在乎嗎」、「我會去公司找你」、「你要我一個人還是一群人，我打算讓你失去這個工作」、「我找黑道去就是要讓你難看」，事後陳男因心生畏懼，向警方報案。

(中時)