朝鮮半島情勢緊張 國防部備妥撤僑計畫
南北韓情勢緊張，民進黨立委劉世芳今關切軍方是否備妥「撤僑」計畫。對此，海軍參謀長李宗孝中將答詢表示，海軍已有完整計畫，可撤僑至安全地方或直接回國；空軍參謀長范大維中將則說，目前是準備8架飛機，有兩架隨時待命，60分鐘內可起飛。
立法院外交及國防委員會今邀請國防部就「國軍軍紀檢討與國軍形象建立」進行專案報告。劉世芳質詢指出，如以非洲大陸為例，一有治安、政變問題，僑民最後都會尋求大陸協助，這很沒面子，好似台灣無法保護持中華民國護照者，目前南韓約有2萬名僑民，詢問軍方是否有撤僑計畫。
國防部長馮世寬表示，除了利用民航機外，國防部有能力撤僑，空中、海面都有準備輸具，也會與相關單位溝通；作戰及計畫參謀次長室次長姜振中中將指出，軍方有飛機也有船，會再向委員細部報告。
劉世芳也追問多快可以完成「撤僑」工作？馮世寬並未正面回應，只提撤僑條件，第一，當其他國家撤僑時，我方就會一併撤僑；其次，如僑胞有需求，軍方就會行動。至於切確時間，國防部會盡快行動。
(中時)
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