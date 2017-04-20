曾仁和6局僅被敲1安 順利拿下本季首勝
效力小熊2A田納西煙山的曾仁和，今先發面對伯明罕男爵(白襪2A)，主投6局僅被擊出1支安打，沒有失分，繳出優質先發，球隊終場以3比0完封伯明罕男爵，曾仁和拿下本季2A首勝。
曾仁和開季從2A出發，前兩場出賽共投10局，自責分率2.70，表現出色可惜都未拿下勝投，此役繼續展現壓制力，前2局讓打者六上六下，完美壓制對手，加上隊友首局就攻下2分，率隊取得領先。
直到第3局曾仁和才因隊友失誤讓打者上到壘包，不過也順利抓到3個出局數，第5局面對首位打者雖被敲安，曾仁和也立即穩住陣腳，讓下位打者擊出雙殺打解決失分危機。
此役主投6局，僅用83球，被擊出1支安打，投出2次三振、1次四壞球，精彩壓制對手，沒有失掉任何分數，順利拿下本季首勝，自責分率也降到1.69。
(中時電子報)
關鍵字：曾仁和
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。