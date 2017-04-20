曾仁和6局僅被敲1安 順利拿下本季首勝

效力小熊2A的曾仁和，今面對白襪2A6局僅被擊出1支安打，拿下本季首勝。(資料照 鄭任南攝)

效力小熊2A田納西煙山的曾仁和，今先發面對伯明罕男爵(白襪2A)，主投6局僅被擊出1支安打，沒有失分，繳出優質先發，球隊終場以3比0完封伯明罕男爵，曾仁和拿下本季2A首勝。

曾仁和開季從2A出發，前兩場出賽共投10局，自責分率2.70，表現出色可惜都未拿下勝投，此役繼續展現壓制力，前2局讓打者六上六下，完美壓制對手，加上隊友首局就攻下2分，率隊取得領先。

直到第3局曾仁和才因隊友失誤讓打者上到壘包，不過也順利抓到3個出局數，第5局面對首位打者雖被敲安，曾仁和也立即穩住陣腳，讓下位打者擊出雙殺打解決失分危機。

此役主投6局，僅用83球，被擊出1支安打，投出2次三振、1次四壞球，精彩壓制對手，沒有失掉任何分數，順利拿下本季首勝，自責分率也降到1.69。

(中時電子報)