綠委轟警執法不力 侯友宜：政治兩套標準滋生暴力
立法院昨天審查年金改革草案，院外圍繞多層拒馬、蛇籠，立委、官員不得其門而入，遭到反年改群眾追打，多名綠委更批評警方執法不力。不過，新北市市長、前警政署長侯友宜今天表示，過去這段時間，政治上的兩套標準，讓警察無所適從，才是暴力的孳生源頭。
侯友宜指出，警察同仁原有的標準就是「保障合法、取締非法、制裁暴力」，然而過去這段時間因為政治上的兩套標準，讓警察對原有的標準顯得無所適從。侯強調，警察在第一線努力執法，卻沒有辦法嚇止犯罪，他們其實也充滿了無奈的心情。
侯友宜說，回到基本面來說，不管是誰執政，不管社會怎麼看待，警察都要遵循法律，勇於執法，對暴力絕對不能寬貸。「但我也要向在上位的長官們呼籲，絕對不能有兩套標準，這才是製造暴力滋生的源頭。」
對於綠委批評警察放任反年改民眾攻擊綠委，侯友宜重申，警察在執法的過程當中，絕對不願意讓暴力滋長，但就是長期以來政治上的兩套標準，讓警察在第一線作戰的時候充滿著無奈的心情。只有讓我們警察回歸到警察的專業，回歸到警察的本色，才能夠有效嚇止暴力的滋長。
(中時)
關鍵字：侯友宜
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