華語教學能力認證考試 5月15日起報名
教育部7月22日、23日舉行「對外華語教學能力認證考試」，考試簡章自今(20)日起，公布於考試報名網址及教育部全球資訊網-「認證檢定及留考」專區，有興趣者可自5月15日上午10時起至5月31日中午12時止。
教育部表示，「對外華語教學能力認證考試」一律採網路報名，將報名表印出後以掛號郵寄至「國立臺灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。
教育部「對外華語教學能力認證考試」自95年舉辦以來已邁入第12屆，考生累計達2萬0979人報名，共計有3866人取得華語教學能力證書。
教育部表示，取得本考試證書有助於爭取赴外任教或實習的機會，另為積極打造華語師資培育基地，教育部於105年共選送159名華語教師及74名華語教學助理赴波蘭、德國、俄羅斯、斯洛維尼亞、捷克、奧地利、美國、加拿大、墨西哥、巴拉圭、泰國、越南、印尼、印度、日本及韓國等17個國家任教或實習。
(中時)
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