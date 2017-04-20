林智堅考察岡山車站 東西連絡道串聯繁榮
新竹市長林智堅訪日行馬不停蹄，繼參訪北九州市跨座式高架輕軌，20日又趕往岡山市考察「岡山車站東西連通系統」與「路面電氣輕軌」，兩項皆為該市重要交通樞紐，值得竹市參考。
林智堅指出，對竹市前、後站存在發展落差。岡山車站過去也有東、西出口的發展隔閡，為活絡車站周邊商圈，岡山市自2003年起打造東、西口立體連通系統，在軌道上、下方闢建通道，並引進休閒、娛樂、百貨、餐飲等商業活動與藝術展演空間。
他認為，岡山車站東、西連絡通道，串連起都市的發展，值得作為打通新竹火車站前、後站的良好借鏡。
此外，岡山車站也結合鐵、公路等多元交通系統，提供民眾無縫轉乘，並搭配簡潔標誌，成功達到電車、公車、計程車、小客車與民眾「人車分流」的功能，是竹市相當值得學習的城市建設案例。
(中時)
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