宅男在家上網學改槍 起獲6改造槍
綽號「阿航」曾姓宅男無業閒在家，自去年10月起，購買操作槍改槍，因試射時遭檢舉，高巿警刑大19日發動搜索起獲改造手槍6把、模擬槍4把及子彈127發，警方發現曾男房間都是漫畫，是標準宅男，移送後被依槍砲罪交保20萬元。
32歲曾男是大學美工相關科系畢業，曾短暫做過水電工及電焊等工作，因無業宅在家，平常只看漫畫及上網，後對槍械有興趣，在好奇心驅使下，從網路觀看國外改槍影片，並從去年10月起，開始購買金屬操作槍在家改槍。
巿刑大偵四隊19日到三民區搜索曾家，在曾男房間起獲改造手槍6支、模擬槍4支、子彈成品127發及已貫通槍管4支。曾男對於警方找上門十分訝異，對於觸法表示懊悔。曾男父母則說，兒子平常都在家，想不到竟在改槍。
(中時)
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