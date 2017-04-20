宅男在家上網學改槍 起獲6改造槍

曾姓宅男上網學改槍，遭高巿警刑大偵四隊查獲，起獲改造槍械、子彈及工具。（曹明正攝）

綽號「阿航」曾姓宅男無業閒在家，自去年10月起，購買操作槍改槍，因試射時遭檢舉，高巿警刑大19日發動搜索起獲改造手槍6把、模擬槍4把及子彈127發，警方發現曾男房間都是漫畫，是標準宅男，移送後被依槍砲罪交保20萬元。

32歲曾男是大學美工相關科系畢業，曾短暫做過水電工及電焊等工作，因無業宅在家，平常只看漫畫及上網，後對槍械有興趣，在好奇心驅使下，從網路觀看國外改槍影片，並從去年10月起，開始購買金屬操作槍在家改槍。

巿刑大偵四隊19日到三民區搜索曾家，在曾男房間起獲改造手槍6支、模擬槍4支、子彈成品127發及已貫通槍管4支。曾男對於警方找上門十分訝異，對於觸法表示懊悔。曾男父母則說，兒子平常都在家，想不到竟在改槍。

(中時)