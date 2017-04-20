NBA》韋少超級大三元無用 雷霆不敵火箭0比2
MVP之爭二部曲，韋斯布魯克42投17中，交出51分、10籃板、13助攻的超級「大三元」成績單，可惜卻依舊無力回天，111比115不敵火箭，系列賽0比2落後。
雷霆在打到第四節初還保有94比88領先優勢，雙方在最後3分15秒戰成平手，哈登兩罰俱中，貝弗利三分球，艾瑞克古登連得5分，火箭打出10比0攻勢，不但打悶雷霆，也讓早早就拿到大三元的韋斯布魯克當場傻眼，雙眼看著球館上空似乎無語問蒼天。
打了三節半好球的雷霆，卻在最後階段崩盤，除了韋少之外，沒有其他球員敢勇於出手，只能倚賴韋少，暴露出雷霆目前的窘境。
火箭此役只有8名球員出賽，哈登35分、8助攻，數據雖遠不如韋斯布魯克，但連續18罰俱中，艾瑞克古登22分，路威廉斯21分，貝弗利15分、6籃板。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。