NBA》韋少超級大三元無用 雷霆不敵火箭0比2

韋斯布魯克(左)雖繳出51分的超級大三元，但雷霆還是不敵哈登領軍的火箭，系列賽0比2落後。(美聯社資料照)

MVP之爭二部曲，韋斯布魯克42投17中，交出51分、10籃板、13助攻的超級「大三元」成績單，可惜卻依舊無力回天，111比115不敵火箭，系列賽0比2落後。

雷霆在打到第四節初還保有94比88領先優勢，雙方在最後3分15秒戰成平手，哈登兩罰俱中，貝弗利三分球，艾瑞克古登連得5分，火箭打出10比0攻勢，不但打悶雷霆，也讓早早就拿到大三元的韋斯布魯克當場傻眼，雙眼看著球館上空似乎無語問蒼天。

打了三節半好球的雷霆，卻在最後階段崩盤，除了韋少之外，沒有其他球員敢勇於出手，只能倚賴韋少，暴露出雷霆目前的窘境。

火箭此役只有8名球員出賽，哈登35分、8助攻，數據雖遠不如韋斯布魯克，但連續18罰俱中，艾瑞克古登22分，路威廉斯21分，貝弗利15分、6籃板。

(中時電子報)